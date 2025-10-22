РСПП предложила упростить возвращение добросовестных иностранных компаний

Исполнительный вице-президент союза Мария Глухова отметила, что среди критериев добросовестности компаний - поведение во время и после их ухода из России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает предоставить подтвердившим свою добросовестность иностранным компаниям возможность вернуться в Россию в упрощенном порядке и получить доступ к мерам господдержки. Такое предложение высказала на заседании комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.

"Мы считаем, что для компаний, которые подтвердили свою добросовестность, могут быть более простые процедуры при возвращении в Россию, доступ к государственной поддержке, в том случае, если это поддержат федеральные органы исполнительной власти", - сказала она.

Глухова отметила, что среди критериев добросовестности компаний - поведение во время и после их ухода из России. "То есть, [эти компании] не блокировали сети поставок оборудования комплектующего, не допускали блокировку передачи технологических компетенций новым российским партнерам, не допускали вывоз технологического оборудования или его уничтожение. <…> Естественно, у компании не должно быть долгов налоговых или иных обязательных платежей, не должно быть долгов перед российскими компаниями, и не должно быть фактов расторжения в одностороннем порядке контрактов", - пояснила она.

Важно оценивать, как отметила Глухова, и соблюдение компанией прав работников, предоставление социальных гарантий. "Но есть такие дополнительные критерии, которые мы бы хотели предложить обсудить с точки зрения захода компаний на российский рынок. Во-первых, это, возможно, создание совместных предприятий с российскими собственниками - такая практика есть в ряде иностранных юрисдикций. Это присутствие в России всех элементов управленческо-производственной и интеллектуальной цепочки, формирование планов инвестиционной активности. Это - с нашей стороны существенно - обязательства непродажи активов, которые получены в течение определенного периода времени, принципы ответственного ведения бизнеса в России, создание рабочих мест", - добавила она.

Также исполнительный вице-президент РСПП отметила необходимость обеспечения трансфера технологий, передача права собственности на технологии новому предприятию, обязательное обучение локального персонала для развития и обеспечения обмена опытом и создание в России технологических центров и центров компетенций.