Володин выразил надежду на компромиссы Минфина с бизнесом по налоговым вопросам

Председатель ГД напомнил министру финансов Антону Силуанову, что Госдума получила обращения от представителей деловых объединений по этим вопросам

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин надеется, что Минфину вместе с комитетом Госдумы по бюджету и налогам, а также представителями деловых объединений удастся выйти на приемлемые компромиссы ко второму чтению законопроекта о налоговых изменениях из бюджетного пакета. Об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении.

Он напомнил министру финансов РФ Антону Силуанову, что Госдума получила обращения от представителей деловых объединений по этим вопросам. "Дальше не только в рамках профильного комитета мы их рассматривали, а вели диалог с вами, обсуждали с председателем правительства. И, учитывая конструктивные отношения между Государственной думой и правительством, мы вышли на те решения, которые сейчас озвучит председатель комитета по бюджету и налогам", - сказал он.

"И надеемся, Антон Германович (Силуанов - прим. ТАСС), вот так же, как вы слышите депутатов в рамках рассмотрения бюджета, вы и при рассмотрении налоговых изменений постараетесь вместе с нашим коллегой Макаровым (Андрей Макаров - председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам - прим. ТАСС) организовать работу совместно с представителями деловых объединений с тем, чтобы выйти на приемлемые компромиссы, постараться сделать все для того, чтобы наши предприниматели, наш бизнес, в целом деловое сообщество, работали в комфортных условиях, выходили на решение задач, развивали экономику, делали все для того, чтобы страна становилась сильнее", - указал Володин.

Именно так задачу ставит президент, напомнил председатель Госдумы. "Мы, со своей стороны, должны постараться сделать все, чтобы ко второму чтению предложения - а они их высказали - мы постарались учесть, и уже дальше, обсуждая, приняли те изменения, о которых вы говорите. Мы понимаем вызовы, мы понимаем вместе с вами ответственность, но еще раз хочется сказать слова благодарности, потому что вы понимаете разницу между диалогом и дискуссией", - отметил Володин.