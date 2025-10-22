Слепнев: односторонние торговые ограничения выходят за пределы сферы экономики

По словам министра по торговле ЕЭК, в долгосрочной перспективе расширение дискриминационных рамок "сильнее всего ударит по уязвимым слоям населения, развивающимся и наименее развитым странам"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 22 октября. /ТАСС/. Последствия односторонних торговых ограничений начинают выходить далеко за пределы сферы экономики. Об этом заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Вводимые в одностороннем порядке торговые ограничения начинают выходить далеко за пределы сферы экономики, - сказал он на 16-й сессии Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). - Они носят политизированный и антиконкурентный характер, усиливают риски не только экономические, но и социальные, и гуманитарные во всех странах, в том числе и в применяющих такие меры".

По его оценкам, в долгосрочной перспективе расширение дискриминационных ограничений "сильнее всего ударит по уязвимым слоям населения, развивающимся и наименее развитым странам", обостряя проблему неравенства.

16-я сессия ЮНКТАД проходит с 20 по 23 октября в Женеве. В ней принимают участие делегации более 100 стран, включая около 60 министров и 40 замминистров. Они обсудят способы стимулирования экономических преобразований в интересах справедливого, инклюзивного и устойчивого развития. Мероприятие проходит раз в четыре года.