Во многих регионах Украины 23 октября ограничат энергопотребление

Графики ограничения мощности вводятся и для промышленных потребителей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ограничение энергопотребления вводится 23 октября в большинстве областей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил национальный оператор "Укрэнерго".

"Завтра, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 вынуждены будут применяться меры ограничения потребления [электроэнергии]. Для бытовых потребителей - графики почасовых отключений (ГПО) объемом до трех очередей одновременно", - говорится в сообщении.

В компании также добавили, что графики ограничения мощности вводятся и для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" в среду проинформировало, что почасовые графики отключения света были введены в Киеве и ряде областей Украины с возможным отсутствием света до 12 часов в сутки.

В ночь на 22 октября на Украине действовало предупреждение о воздушной тревоге, в ряде областей страны прогремели взрывы, сообщалось о повреждении объектов инфраструктуры. После в большинстве регионов страны, а также в Киеве, были введены аварийные отключения света.