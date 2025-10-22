Силуанов: общая налоговая нагрузка в 2025 году составляет 34,4% от ВВП

Показатель включает в себя доходы от нефтегазового сектора, заявил глава Минфина

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Общая налоговая нагрузка составляет в 2025 году 34,4% от ВВП вместе с доходами от нефтегазового сектора. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"В 2025 году общая налоговая нагрузка, по оценкам, составляет 34,4% вместе с доходами от нефтегазового сектора. Если учесть то, что нефтегазовое бремя составляет 3,5%, то, соответственно, мы можем посчитать и сказать, что у нас общий объем налоговой нагрузки варьируется, без учета нефтегазовых изъятий, порядка 30%", - сказал Силуанов.

Он добавил, что данный уровень является конкурентоспособным по сравнению со странами с развивающейся экономикой.