Выработка электроэнергии в РФ за январь - сентябрь снизилась на 1,6%

Тепловые электростанции за отчетный период снизили выработку на 0,8% в годовом выражении

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по итогам января - сентября 2025 года составило 872 млрд кВт⋅ч, что на 1,6% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. Это следует из материалов Росстата.

Тепловые электростанции за отчетный период снизили выработку на 0,8% в годовом выражении, произведя 556 млрд кВт⋅ч. Атомные электростанции нарастили выработку на 2,4%, до 160 млрд кВт⋅ч. В то же время показатели гидроэлектростанций уменьшились на 8,2%, составив 150 млрд кВт⋅ч.

Производство электроэнергии за сентябрь текущего года по сравнению с сентябрем 2024 года увеличилось на 0,7%, до 89,9 млрд кВт⋅ч. АЭС выработали 18,1 млрд кВт⋅ч, что на 4,6% выше, чем за тот же период годом ранее. ТЭС уменьшили выработку на 1,7%, до 53,9 млрд кВт⋅ч, ГЭС увеличили показатели на 5,1%, до 17,2 млрд кВт⋅ч.