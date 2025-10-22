Добыча угля в РФ за январь - сентябрь выросла на 0,1%

Показатель достиг 314 млн тонн

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Добыча угля в РФ в январе - сентябре 2025 года увеличилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 314 млн тонн, следует из данных Росстата.

Добыча каменного угля всех видов снизилась на 1,6% - до 243 млн тонн, антрацита на 6,6% - до 15,4 млн тонн. Добыча коксующегося угля уменьшилась на 9,1%, до 75,3 млн тонн. Добыча бурого угля составила 71,4 млн тонн (+6,2%). Производство прочего каменного угля увеличилось на 3,2% - до 152 млн тонн.

В сентябре добыча угля уменьшилась на 1,1% в годовом выражении, составив 34,5 млн тонн. Добыча каменного снизилась на 1,7% - до 26,5 млн тонн, антрацита - на 19,3%, до 1,6 млн тонн. Добыча коксующегося угля составила 8 млн тонн, что на 8,7% меньше, чем сентябре прошлого года. Добыча бурого угля достигла 7,9 млн тонн (+1,1%), прочего каменного угля выросла на 4,2%, до 17 млн тонн.