Россия снизила суммарную добычу газа за девять месяцев на 4%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия за девять месяцев 2025 года снизила суммарную добычу газа (природный и попутный нефтяной) на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 479,6 млрд куб. м. Это следует из данных Росстата.

В частности, добыча природного газа в январе - сентябре составила 404 млрд куб. м, снизившись на 3,6% год к году. В сентябре добыча оказалась равна 40 млрд куб. м, что на 2,2% ниже, чем в августе 2025 года и на 5,8% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) в январе - сентябре составило 23,6 млн тонн, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В сентябре производство СПГ составило 2,8 млн тонн, что на 1,1% больше сентября 2024 года, и на 29,2% выше, чем в августе 2025 года.

Добыча попутного нефтяного газа в январе - сентябре уменьшилась на 4,4% - до 75,6 млрд куб. м.

Прогнозы добычи газа в РФ

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия в 2024 году увеличила добычу газа на 7,6%, до 685 млрд куб. м, благодаря росту экспорта и спроса на внутреннем рынке, а также за счет развития нефтегазохимии. При этом в 2025 году Россия намерена нарастить объемы добычи газа, заявлял он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в РФ в 2025 году снизится до 680,2 млрд куб. м (против ожидавшихся ранее 695,4 млрд куб. м), в 2026 году составит 690,4 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 709,1 млрд куб. м), в 2027 году - 712,8 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 729,7 млрд куб. м), в 2028 году - 739,9 млрд куб. м (предыдущий прогноз - 750,9 млрд куб. м).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что добыча газа в РФ в 2025 году составит 690 млрд куб. м против 685 млрд куб. м в 2024 году. При этом первый прогноз МЭА на 2026 год предполагает рост добычи газа в России на 2,6% - до 708 млрд куб. м.