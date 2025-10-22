Бензин за неделю подорожал в среднем на 38 копеек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 14 по 20 октября 2025 года выросли на 38 коп. - до 65,2 руб. за один литр, дизель подорожал на 32 коп., до 73,56 руб., говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки АИ-92 поднялись на 40 коп. и составили 62,13 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 35 коп. - до 67,21 руб. за литр, АИ-98 - на 39 коп., до 86,85 руб. за литр. Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 32 коп., до - 73,56 руб. за литр.

За период с 14 по 20 октября 2025 года изменение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в 75 субъектах Российской Федерации, более всего в Ханты-Мансийском автономном округе (+6,4%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в трех субъектах Российской Федерации, больше всего в Ивановской области (-1%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на автомобильный бензин составил 0,3% и 0,5% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 58,59 до 65,99 рубля, марки АИ-95 - от 64,49 до 75,99 рубля, марки АИ-98 и выше - от 85,1 до 91,66 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 59,5 до 70 рублей, марки АИ-95 - от 64,05 до 73,5 рубля, марки АИ-98 и выше - от 87,2 до 91,54 рубля за литр.