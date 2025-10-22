Инфляция в РФ с 14 по 20 октября составила 0,22%

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,63%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 20 октября 2025 года составила 0,22%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 7 по 13 октября 2025 года - инфляция равнялась 0,21%.

С начала октября потребительские цены в РФ выросли на 0,63%, с начала года - на 4,95%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 20 октября 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 8,17%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на куриные яйца (+1,6%), гречневую крупу (+0,7%), мясные консервы для детского питания (+0,6%), полукопченые, варено-копченые колбасы (+0,5%), сосиски, сардельки, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, поваренную соль (+0,4%), говядину, куриное мясо, сметану, пшеничную муку и черный чай (+0,3%), молоко, подсолнечное масло, хлеб, водку и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,2%), печенье и творог (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,9%, в том числе на помидоры (+6,2%), огурцы (+3,4%), картофель (+2,4%), белокочанную капусту (+1,9%), бананы (+1,1%), репчатый лук (+0,7%) и столовую свеклу (+0,5%). Цены снизились на морковь (-0,3%).

Также цены снизились на сахар-песок (-0,5%), баранину (-0,3%), сливочное масло, маргарин и вермишель (-0,2%), вареные колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов цены поднялись на корвалол (+0,4%), активированный уголь и трекрезан (+0,3%), лизобакт (+0,2%), левомеколь (+0,1%). Снизились цены на метамизол натрия отечественный анальгин) (-0,2%), нимесулид и пенталгин (-0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на зубные пасты (+0,7%), туалетное мыло (+0,5%), стиральные порошки (+0,4%), пеленки для новорожденных и зубные щетки (+0,2%). Снизились цены на спички и гигиенические прокладки (-0,2%), хозяйственное мыло, детские подгузники и сухие корма для домашних животных (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров цены выросли на электропылесосы (+1,5%), телевизоры (+0,7%), детские спортивные костюмы и смартфоны (+0,3%), детские футболки и сигареты с фильтром (+0,2%), легковые автомобили, женские колготки и детские джинсы (+0,1%). При этом снизились цены на кроссовки для взрослых (-0,5%), майки, мужские футболки и шампуни (-0,2%), мужские носки и детские кроссовки (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,6%, а на дизельное топливо - на 0,4%.

Услуги

За неделю выросли тарифы на проезд в троллейбусе (+0,4%) и городском автобусе (+0,1%).

Также выросла средняя стоимость проживания в гостиницах 2 звезд (+0,2%), но при этом снизилась в гостиницах 4-5 звезд (-0,7%), гостиницах 3 звезд (-0,4%), гостиницах 1 звезды, хостелах или в мотелях. Также снизилась средняя стоимость путевок в санатории (-0,1%).

Выросли цены на восстановление зуба пломбой (+0,2%), мойку легкового автомобиля и ремонт телевизоров (+0,1%).