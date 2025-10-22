Промпроизводство в России в январе - сентябре выросло на 0,7%

В сентябре по сравнению с августом показатель вырос на 0,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе - сентябре 2025 года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2024 года промпроизводство увеличилось на 0,3%, следует из данных Росстата.

Рост в секторе обрабатывающих производств в РФ за январь - сентябрь составил 2,9% в годовом выражении, а добыча полезных ископаемых сократилась на 2,1%. В энергетическом секторе показатели снизились на 1,9%, в сфере водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений - снизились на 3,6%.

В январе - сентябре 2025 года в годовом выражении наибольший рост отмечен в производстве прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т. д.) (+31,7%), производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (+15,4%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+15,3%), выпуске компьютеров, электронных и оптических изделий (+14,4%), производстве табачных изделий (+3,4%), производстве машин и оборудования (+1%), добыче металлических руд (+2,2%), производстве текстильных изделий (+0,3%).

В то же время в январе - сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизились объемы в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-19,9%), производстве кожи и изделий из кожи (-14,4%), добыче полезных ископаемых (-10,5%), производстве прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) (-8,6%), производстве мебели (-8,2%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (-7%), производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-5%). Также снижение показателей было отмечено в металлургическом производстве (-3,7%), производстве электрического оборудования (-3%),обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (-2,7%), производстве бумаги (-2,8%), производстве прочих готовых изделий (-2,4%), производстве одежды (-2,2%), добыче угля (-1,6%), производстве химических веществ и химических продуктов (-0,8%), производстве продуктов питания (-0,6%), напитков (-4,1%), производстве кокса и нефтепродуктов (-0,5%).