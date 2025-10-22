Сахар-песок в России с 14 по 20 октября подешевел на 0,5%

Снизились цены на баранину, сливочное масло, маргарин, вермишель, гречневая крупа подорожала

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость сахар-песка в России с 14 по 20 октября снизилась на 0,5%, в то время как яйца подорожали на 1,6%, сообщается в материалах Росстата.

Также за этот период снизились цены на баранину - на 0,3%, масло сливочное, маргарин и вермишель - на 0,2%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, макаронные изделия, рис и пшено - на 0,1%.

В то же время крупа гречневая подорожала на 0,7%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, колбасы полукопченые, варено-копченые - на 0,5%, сосиски, сардельки, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренная - на 0,4%, говядина, мясо кур, сметана, мука пшеничная и чай черный - на 0,3%, молоко, масло подсолнечное, хлеб, водка и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, печенье и творог - на 0,1%.

Также, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,9%, в том числе на помидоры - на 6,2%, огурцы - на 3,4%, картофель - на 2,4%, капусту белокочанную - на 1,9%, бананы - на 1,1%, лук репчатый - на 0,7% и свеклу столовую - на 0,5%. В то же время морковь подешевела на 0,3%.