Производство золота в России за девять месяцев выросло на 5,5%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Выпуск золота в России в январе - сентябре 2025 года увеличился на 5,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года, говорится в материалах Росстата.

При этом в сентябре показатель вырос на 11,6% по отношению к сентябрю 2024 года и снизился на 3,2% к августу 2025 года.

Выпуск первичного алюминия по итогам девяти месяцев возрос на 1,7%, в сентябре - на 11,6% в годовом сравнении.

Производство стального проката в январе - сентябре 2025 года снизилось на 5,4% до 42,9 млн тонн, при этом в сентябре выросло на 0,2% к уровню такого же периода годом ранее и составило 4,4 млн тонн. Выпуск нелегированной стали в слитках и полуфабрикатах за девять месяцев уменьшился на 1,8%, до 40,9 млн тонн, при этом в сентябре увеличилось на 1,8%, до 4,3 млн тонн к уровню прошлого года. Объем выплавки чугуна сократился за январь - сентябрь текущего года на 1,6%, до 37,8 млн тонн, при этом в сентябре снизился на 3,4%, до 3,9 млн тонн по сравнению с сентябрем прошлого года.