Промпроизводители РФ в сентябре повысили цены на товары на 0,5%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Цены российских производителей промышленных товаров в сентябре 2025 года, по предварительным данным, выросли на 0,5% по сравнению с августом 2025 года, говорится в материалах Росстата.

Так, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на железорудный доменный агломерат (-31,2%), бентониты (глины бентонитовые) (-6,3%), глины огнеупорные (-6,2%), железорудный концентрат (-5,5%), обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть (-3,5%). При этом выросли цены на антрацит (+29,4%), руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки (+11,5%).

В обрабатывающих производствах поднялись цены на отдельные виды нефтепродуктов, а именно - на газообразные углеводороды, кроме природного газа (+21,4%), сжиженные пропан и бутан (+17,4%), нефтяные парафины (+14,5%), нефтяной кокс (+12,1%).

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, рост цен отмечен на сыворотки и вакцины (+8,4%), синафлан (флуоцинолона ацетонид), мазь для наружного применения (+6,7%), препараты, влияющие на кроветворение и кровь (+4,9%), препараты для лечения сердечно-сосудистой системы (+4,4%). Снизились цены на бромгексин (-41,4%).

В производстве химических веществ и химических продуктов выросли цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой (+46,9%), этилен (+28,2%), вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (+18,5%), аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты (+15,3%), пероксид водорода (перекись водорода) (+14,3%), духи и туалетную воду (+13,8%). Снизились цены на бутадиен-1,3 (-24,9%), синтетические каучуки в первичных формах (-15,1%), соли неорганических кислот или прочих пероксикислот (-13,5%), органические сложные растворители и разбавители, готовые составы для удаления красок и лаков (смывки) (-12%).