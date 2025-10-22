Выпуск пива в РФ за девять месяцев снизился на 1,2%

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Производство пива в РФ по итогам января - сентября 2025 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 711 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

Выпуск пива в сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее уменьшился на 14,2%, до 66,8 млн дал.

Производство минеральной природной упакованной, а также питьевой воды без сахара, подсластителей и ароматизаторов снизилось в январе - сентябре 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года на 2,2%, до 18,2 млрд полулитров, а в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем 2024 года выросло на 2,7%, до 2 млрд полулитров.

Как отмечается в данных Росстата, производство табачных изделий по итогам девяти месяцев 2025 года увеличилось на 3,4%, а по итогам сентября - на 10,7%. Выпуск сигарет за девять месяцев вырос на 4,3%, до 158 млрд штук, в сентябре - на 10,7%, до 17,9 млрд штук.