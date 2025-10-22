В 2026 году МРОТ на 31,2% превысит прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда составит 48% от медианной зарплаты

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в 2026 году превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин на пленарном заседании в Госдуме.

С 1 января 2026 года показатель составит 27 093 рубля или 48% от медианной зарплаты, напомнил он. "МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2%", - сказал Платыгин.

Ранее сообщалось, что в 2026 году показатель вырастет на 20,7%.