В Самарской области появятся магазины товаров из Узбекистана в рамках соглашения

Самарские товары будут в таком же формате представлены на территории региона-партнера, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Самарской области и хокимияты (администрации) Наманганской и Ферганской областей Узбекистана заключили соглашения о международных и внешнеэкономических связях в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. В частности, в регионе в мае 2026 года появятся магазины узбекских товаров, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам II Совета регионов России и Узбекистана.

На пленарном заседании Совета первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров, который возглавлял российскую делегацию, зачитал приветственный адрес от президента Владимира Путина.

"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их значимой составляющей традиционно являются связи по линии регионов. Эти связи активно поддерживаются на различных уровнях: действует уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций", - привел он слова главы государства.

Соглашение о сотрудничестве заключено между Самарской областью и Наманганской областью Узбекистана. "Запланировали открыть фирменные магазины, в которых будет не только текстиль, легкая промышленность, но еще и продуктовые товары из Узбекистана. В свою очередь наши товары будут в таком же формате представлены на территории региона-партнера", - приводит пресс-служба слова губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Уточняется, что такие магазины могут появиться в мае 2026 года.

Также обсуждались вопросы взаимодействия в промышленном секторе и развития прямого авиасообщения между Самарской областью и Узбекистаном.