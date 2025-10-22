На территории ОЭЗ "Орел" возведут промышленный технопарк почти за 900 млн рублей

Общая площадь объекта составит не менее 5 тыс. кв. м

ОРЕЛ, 22 октября. /ТАСС/. Современный промышленный технопарк площадью не менее 5 тыс. кв. м появится на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Орел". Правительство региона и IT-компания "Три точки технологии" заключили соглашение, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В рамках соглашения с правительством Орловской области российская IT-компания "Три точки технологии" построит на территории особой экономической зоны "Орел" современный промышленный технопарк общей площадью не менее 5 тыс. кв. метров. <...> ООО "Три Точки Технологии", которая является локальным производителем электронной продукции, резидентом инновационного центра Сколково и ОЭЗ "Орел", инвестирует в проект более 888 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, документ был подписан в ходе заседания Координационного совета по промышленности Орловской области. Сообщается, что основной целью будущего технопарка является производство радиоэлектроники. Как отметил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале, предприятие, являющееся одним из лидеров в сфере радиоэлектроники и тематики для автомобилей, нарастит объемы производства, расширит штат и выйдет на новые мощности.