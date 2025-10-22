В Калининградской области Росатом откроет зарядный комплекс для электромобилей

Ведется также разработка зарядных решений с накопителями энергии, сообщила руководитель направления отдела по развитию комплексных проектов в регионах бизнес-направления "Электромобильность" ТВЭЛ Юлия Кедрова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Росатом планирует до конца 2025 года открыть в Калининградской области зарядный комплекс для электромобилей, с применением электрозарядных станций с накопителями энергии, сообщила ТАСС руководитель направления отдела по развитию комплексных проектов в регионах бизнес-направления "Электромобильность" ТВЭЛ Юлия Кедрова.

"Планируем до конца 2025 года открыть зарядный комплекс с применением электрозарядных станций с накопителями энергии. Мы видим тенденцию развития инфраструктуры именно в формате зарядных комплексов. Сейчас ведется разработка зарядных решений с накопителями энергии, которые позволят обеспечить мощность зарядки порядка 120 киловатт за счет размещения отечественного накопителя. Это особенно важно для отдаленных территорий, где ограничены возможности подключения к электросети", - рассказала она.

По словам Кедровой, в 2024 году в Калининградской области уже были установлены два зарядных комплекса, рассчитанных на одновременное подключение до 30 электромобилей. Новый этап развития сети предусматривает не только расширение числа точек, но и тестирование инновационных технологий для различных сценариев эксплуатации.

В числе таких решений - зарядные станции с накопителями энергии, требующие меньшей мощности для подключения к электрическим сетям. Они способны накапливать электроэнергию в периоды отсутствия зарядных сессий и обеспечивать мощность зарядки до 120 кВт. Реализация этих станций позволит расширить географию "быстрой" зарядной инфраструктуры и снизить стоимость технологического присоединения.

Кроме того, Росатом разрабатывает мобильную зарядную станцию, представляющую собой программно-аппаратный комплекс с батареей емкостью 35 кВт·ч и мощностью зарядки 30 кВт. Такая станция сможет обеспечивать зарядку электромобилей постоянным током без привязки к конкретному парковочному месту - в радиусе до 500 м от базовой станции.

По оценке компании, комплексный подход к созданию зарядной инфраструктуры позволит повысить удобство для владельцев электромобилей и ускорить развитие экологичного транспорта в регионе.