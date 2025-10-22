Системы Россельхознадзора подверглись DDoS-атаке

Угрозы конфиденциальности данных нет

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Масштабная целенаправленная DDoS-атака ведется на информационные системы Россельхознадзора, угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет, сообщило ведомство.

"Россельхознадзор информирует о том, что с 8 часов 40 минут 22 октября 2025 года на информационные системы Россельхознадзора ведется масштабная целенаправленная DDoS-атака. Угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет", - говорится в сообщении.

Ведомство также сообщило, что операторы связи ПАО "Мегафон", ПАО "Ростелеком" и ООО "Интелск" проводят необходимые работы для отражения атаки по фильтрации вредоносного трафика. "В связи с этим может наблюдаться временная недоступность информационных систем Россельхознадзора в зависимости от географической точки или способа подключения к ним", - добавили в Россельхознадзоре.

Там также сообщили, что в случае недоступности систем необходимо обращаться в службу технической поддержки.