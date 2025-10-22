Ивановский молокозавод наладил стабильный выпуск 13 новых видов продукции в 2025 году

На заводе работает втрое больше сотрудников, чем годом ранее, сообщил губернатор Станислав Воскресенский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Молокозавод "Румелкоагро - молоко", который был основан в 1929 году и возрожден в 2024-м в Иванове, выпустил на рынок 13 видов продукции в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"За год на молокозаводе "Румелкоагро - молоко" в Иванове выпустили на рынок 13 видов продукции, в том числе шесть новых продуктов - два вида творога и четыре вида йогурта - за последний месяц. Губернатор Станислав Воскресенский ознакомился с производством новых продуктов и обсудил с руководством предприятия планы по дальнейшему развитию переработки молока", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, на заводе работает втрое больше сотрудников, чем годом ранее. Воскресенский подчеркнул, что увеличение объемов переработки молока в регионе стало новым импульсом для развития молочного животноводства. "Мы несколько лет назад сделали ставку на молоко, нам многие эксперты и Министерство сельского хозяйства РФ подсказывало, что в наших широтах это хороший вариант: молоко, переработка, сыры. Я уверен, что станем одним из центров по молоку, не сразу, нужно компетенций набраться. Но видите, какими семимильными шагами наши сельхозпроизводители развиваются, я думаю, так оно и будет", - добавил Воскресенский.

Молочный завод выпускает молоко, кефир, сметану, недавно началось производство питьевых йогуртов, творог. С июля 2025 года начались поставки молока на возрожденный молокозавод из хозяйств Ивановской области. В связи с расширением точек продаж в федеральные сети предприятие увеличило поставки сырого молока на переработку - около 150 тонн еженедельно.

Прежний молокозавод в Иванове, основанный в 1929 году, из-за финансовых проблем прекратил работу более трех лет назад. В октябре 2023 года на предприятие пришел новый собственник, реконструкция завершилась в 2024 году, тогда был начат опытный выпуск продукции. Проектный объем переработки молока - до 200 тонн в сутки, это вдвое больше, чем на прежнем производстве.