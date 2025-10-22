ФНС: 82% налоговых вычетов от НДС возмещают в первый месяц

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обратил внимание, что подходы к применению ставки НДС в переходный период будут аналогичны 2019 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. 82% вычетов от налога на добавленную стоимость (НДС) возмещается в первый месяц. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на пленарной сессии XXI Всероссийского налогового форума "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"82% от НДС возмещается в первый месяц, а часть в семь дней, во второй месяц возмещается еще 6%. Остальные - да, мы досматриваем, истребуем документы, проверяем. С той ключевой ставкой, с той инфляцией, если мы можем отдать деньги раньше, то, конечно, это необходимо делать. При этом, если история со ставкой уйдет, это не значит, что мы вернемся к нашим четырем-пяти месяцам. То, что мы можем обеспечить высокий оборот средств, это техническое наше завоевание. Мы это делаем и по физическим лицам. Если кто обращался, это заметил", - сказал он.

Также в ходе выступления глава ФНС обратил внимание, что подходы к применению ставки НДС в переходный период будут аналогичны подходам 2019 года. По его словам, планируется провести масштабную информационную кампанию, чтобы разъяснить все нюансы налогоплательщикам.

"Мы давали разъяснения, когда у нас был переход 2018-2019 годов. Такая же логика по возвратам и по длящимся контрактам будет и в этой ситуации", - отметил Егоров.

Он подчеркнул, что изменения 2024 года прошли успешно. По данным ФНС, в представленной отчетности отмечено менее 2% ошибок. Кроме того, не оправдались и опасения, что часть бизнеса уйдет в тень или сменит режим налогообложения.

"Не увидели никакого всплеска ликвидации организаций при введении этих норм и какого-то искажения, ухода из УСН (упрощенной системы налогообложения - прим. ТАСС). Где-то дополнительно 70 тыс. компаний вошло, какие-то перетоки есть, но все это в параметрах классической ежегодной системы функционирования", - уточнил глава ФНС.