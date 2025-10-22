Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился на 3 копейки, до 11,37 рубля

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 22 октября вырос на 0,78% до 2 653 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,4% - до 1 023,52 пункта. Курс юаня снизился на 3 копейки, до 11,37 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе, сумев отыграть часть вчерашних потерь, однако вернуть рубежи над 2 700 пунктов не удалось. Поток различных слухов и заявлений касательно саммита президентов РФ и США в Будапеште не вселяет уверенности. Тем не менее, венгерский премьер Виктор Орбан заверил, что встреча готовится, но ее дата еще не определена", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ОГК-2 (+2,9%) на новости об утверждении дивидендов с очень высокой дивидендной доходностью на общем собрании акционеров", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по словам Мильчаковой, оказались обыкновенные акции "Татнефти" (-2%), по-видимому, из-за слабой динамики цен на нефть

Прогноз на 23 октября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 23 октября - 2 625 - 2 725 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-83 рубля, юаня - 11,25-11,55 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, 23 октября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 600 - 2 700 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 23 октября - 79-81 рубль, 93-95 рублей и 11,1-11,5 рубля соответственно.