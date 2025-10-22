Рынок акций снижается после данных о снятии ограничений на удары вглубь РФ

К 22:25 мск индекс Мосбиржи находился на отметке 2 596,93 пункта

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии перешел к снижению на фоне сообщений о том, что США сняли ограничение для Киева на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь России. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 22:00 мск, до появления информации о снятии ограничения Соединенными Штатами, индекс Мосбиржи рос на 0,61%, до 2 648,58 пункта. К 22:25 мск индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на отметке 2 596,93 пункта (-1,35%).

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей американской администрации, что Соединенные Штаты отменили ключевое ограничение для киевских властей на применение некоторых западных ракет для ударов вглубь РФ. Вскоре после этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 22 или 23 октября планируется значительное ужесточение санкций против РФ.

Ранее послы Евросоюза согласовали 19-й пакет санкций против России, он вступит в силу 23 октября.