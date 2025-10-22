Смоленская область и "Росатом энергосбыт" укрепляют сотрудничество

СМОЛЕНСК, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и генеральный директор компании "Росатом энергосбыт" Алексей Горчаков обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Обсудили итоги работы и планы, а также назначение нового руководителя смоленского филиала - Дмитрия Базарова, ранее возглавлявшего мурманский филиал", - отметил Анохин.

Более 547 тыс. жителей и 14 тыс. предприятий региона получают электроэнергию от филиала компании. С 2024 года работает Единый расчетно-кассовый центр, упрощающий оплату ЖКУ.

"Росатом энергосбыт" активно развивает волонтерство и поддерживает культурные и спортивные инициативы, содействуя развитию музея-заповедника "Гнездово" и хоккейного клуба "Славутич", - добавил Анохин.