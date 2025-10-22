Минфин США заявил об ужесточении санкций против нефтяных компаний РФ

Ограничения призваны "снизить возможности Кремля по получению прибыли", говорится в заявлении министерства

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. США ужесточили санкции в отношении нефтяных компаний РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства финансов США.

Из него следует, что санкции США призваны "усилить давление на российский энергетический сектор и снизить возможности Кремля по получению прибыли" с целью ведения боевых действий и поддержки экономики. В заявлении утверждается, что санкции вводятся "вследствие несерьезного настроя России" на урегулирование украинского кризиса.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, которые приводятся в документе, рестрикции введены в отношении "двух крупнейших российских нефтяных компаний". Он также заявил, что Вашингтон "готов принять дополнительные меры в случае необходимости".