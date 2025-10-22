Еврокомиссия работает над запретом странам ЕС закупать ядерное топливо у РФ

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен не уточнил, когда этот проект могут представить

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия "интенсивно работает" над запретом странам ЕС закупать ядерное топливо у России. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Еврокомиссия интенсивно работает над запретом российского ядерного топлива", - заявил Йоргенсен, однако не уточнил, когда этот проект может быть представлен и с какого момента Брюссель хочет запретить странам ЕС покупать российское ядерное топливо и реализовывать с Россией любые проекты в области ядерной энергетики.

Ранее страны ЕС квалифицированным большинством голосов утвердили план запрета на закупки всех видов российского газа с 2028 года, и на поставки по краткосрочным контрактам с 17 июня 2026 года. Страны ЕС проигнорировали возражения Венгрии и Словакии.

Еврокомиссия подчеркивает, что этот запрет вводится навсегда и он не будет отменен даже после прекращения конфликта на Украине.