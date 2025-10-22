Кабмин обсудит поддержку бизнеса и соцпомощь регионам

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит вопросы социальной поддержки регионов, стимулирования инвестиций и внесет ряд изменений в нормативные акты для приведения их в соответствие с новыми законами. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, в социальной сфере планируется обсудить выделение средств из резервного фонда кабмина для предоставления субсидии Луганской Народной Республике. Проект распоряжения направлен на реализацию мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых "были утрачены или повреждены в результате боевых действий".

Также будет рассмотрен вопрос поддержки здравоохранения через выделение Минздраву России бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области. Цель - оснащение медицинскими изделиями организаций здравоохранения региона.

В сфере экономического развития внимание уделят стимулированию инвестиционной активности. В частности, будет рассмотрен законопроект, направленный на формирование правовых условий для увеличения объема прямых и венчурных инвестиций, это планируют сделать через совершенствование законодательства об инвестиционном товариществе. Планируется также обсудить государственную поддержку резидентов особой экономической зоны в Калининградской области.

Помимо этого, кабмин рассмотрит правовые вопросы, включающие приведение полномочий Росалкогольтабакконтроля и Минприроды России в соответствие с недавно принятыми федеральными законами.

Кроме того, кабмин наделит Рособрнадзор полномочиями определять набор вопросов и задач для экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства для кандидатов на получение российского гражданства.