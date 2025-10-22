В России рынок корпоративных облигаций вырос на 22% в сравнении с 2024 годом

По данным "Эксперт РА", повышение ставок сопровождалось ослаблением драйверов экономического роста

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Рынок корпоративных облигаций по итогам 9 месяцев 2025 года вырос в РФ на 22% в сравнении с 2024 годом. Об этом говорится в обзоре долгового рынка рейтингового агентства "Эксперт РА".

"В 2025 году рынок корпоративных облигаций сохранил сильные темпы роста за счет всех категорий эмитентов, увеличившись к 30 сентября 2025 года на 22% год к году, до 34,5 трлн рублей. Однако за год высокие ставки полностью проявились в кредитных портфелях и снизили запас прочности компаний", - отмечается в обзоре.

По данным "Эксперт РА", рост ставок сопровождался ослаблением драйверов экономического роста. "Российские предприятия отреагировали сокращением сальдо прибылей и убытков, увеличением проблемной задолженности по кредитному портфелю и дефолтами на облигационном рынке, ростом доли убыточных компаний", - подчеркнули в агентстве.

Там добавили, что снижение запаса прочности создает предпосылки для сохранения повышенных кредитных рисков в 2026 году. В наиболее уязвимом положении, по данным агентства, окажутся эмитенты облигаций с рейтингами категорий "BBB+" - "B-". "Среди секторов выделяем риски у оптовой торговли, строительства и девелопмента, тяжелой промышленности, целлюлозно-бумажной отрасли", - подчеркнули там.

"При этом мы ожидаем, что определенную поддержку рынку окажет дальнейшее снижение ставки, сильный приток частных инвесторов на фондовый рынок и смягчение рейтинговых требований к облигациям при расчете норматива ликвидности среди банков. Приток дополнительной ликвидности позволит эмитентам использовать рынок облигаций в качестве источника рефинансирования дорогих обязательств, сгладить риски кассовых разрывов. Все это позволит обеспечить темпы роста рынка на уровне не ниже 18-23% в 2026 году", - подвели итог в "Эксперт РА".