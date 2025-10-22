Фон дер Ляйен обсудила с Бессентом синхронизацию санкций против РФ

Это "четкий сигнал, что ЕС и США будут вместе оказывать давление" на Россию, отметила глава Еврокомиссии

Редакция сайта ТАСС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен © AP Photo/ Markus Schreiber

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила по телефону с главой американского Минфина Скоттом Бессентом синхронизацию санкций ЕС и США против российской нефти. Об этом фон дер Ляйен написала в X.

Она сообщила, что вечером 22 октября "провела телефонный разговор со Скоттом Бессентом о его решении ввести санкции против ведущих российских нефтяных компаний".

Глава ЕК полагает, что на фоне "предстоящего введения в действие 19-го пакета санкций против России" это "четкий сигнал, что ЕС и США будут вместе оказывать давление" на Россию.

Ранее послы ЕС завершили согласование 19-го пакета санкций против России. Он будет введен в действие в четверг, 23 октября. Как сообщил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, одним из его ключевых положений станут санкции против 117 танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, которые на Западе называют "теневым флотом".

Таким образом, общее число танкеров под флагами незападных государств в черном списке ЕС вырастет до 564 судов. Странам ЕС запрещено оказывать какие-либо услуги этим судам, им также запрещен заход в европейские порты.