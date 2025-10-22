В Госдуме предложили увеличить выплаты за классное руководство

Такая мера повысит мотивацию педагогов к выполнению дополнительных обязанностей, считает депутат Анна Скрозникова

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова направила запрос премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением проиндексировать выплаты учителям за классное руководство. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутат отметила, что в 2024 году была увеличена до 10 тыс. рублей ежемесячная выплата за классное руководство педагогам, работающим в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. человек. При этом в населенных пунктах с численностью от 100 тыс. человек размер выплаты остался без изменений и составляет 5 тыс. рублей, пояснила она.

"Считаем целесообразным пересмотреть размер ежемесячной выплаты за классное руководство для педагогов, работающих в населенных пунктах с численностью от 100 тыс. человек, с учетом уровня официальной инфляции. При этом возможны два подхода: индексация с 5 тыс. рублей до 7,1 тыс. рублей в соответствии с уровнем инфляции, либо установление единого размера выплаты - 10 тыс. рублей - для всех педагогов вне зависимости от численности населенного пункта, по аналогии с установленным уровнем для малых городов", - указано в тексте письма.

По мнению Скрозниковой, повышение выплат за классное руководство будет способствовать повышению мотивации педагогов к выполнению дополнительных обязанностей, укреплению кадрового состава в системе образования и повышению престижности профессии классного руководителя. Кроме того, это обеспечит более справедливый подход к оплате труда педагогов, устранив необоснованную разницу в уровне выплат между крупными и малыми населенными пунктами, считает депутат.