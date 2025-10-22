Минфин США разрешил проводить операции с "Роснефтью" и "Лукойлом" до 21 ноября

Разрешенные процедуры касаются сворачивания деятельности, при условии перевода средств на заблокированный счет, говорится в заявлении министерства

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США разрешило в течение месяца осуществлять некоторые финансовые операции с российскими компаниями "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в тексте генеральных лицензий, размещенных 22 октября на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Как отмечается в одном из документов, до 21 ноября разрешается проведение с российскими нефтяными компаниями и подконтрольными им фирмами операций, необходимых для сворачивания деятельности, при условии перевода средств на заблокированный счет. Другой документ предполагает разрешение на этот же срок операций, связанных с продажей или передачей долговых обязательств или активов в "Роснефти", "Лукойле" и их дочерних фирмах лицам, не зарегистрированным в США. Речь идет о сделках, инициированных до 22 октября. Третий документ предусматривает возможность проведения до 21 ноября операций по приобретению товаров и услуг на объектах "Лукойла" за пределами РФ, а также операций, необходимых для сворачивания их деятельности.

Ранее американское министерство финансов заявило, что новые санкции США в отношении России затронут нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл".