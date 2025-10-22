В Минфине США заявили, что санкции не касаются КТК и "Тенгизшевройл"

Соединенные Штаты ввели ограничения для компаний "Роснефть" и "Лукойл" и их дочерних структур

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американские санкции, введенные против "Лукойла" и "Роснефти", не распространяются на их транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией "Тенгизшевройл". Это уточняется в лицензии, опубликованной 22 октября Министерством финансов США.

Оно ранее в этот же день объявило о введении новых антироссийских рестрикций, которые затрагивают "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние структуры. Как уточняется в лицензии, эти меры не распространяются на транзакции "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур с КТК и "Тенгизшевройл".

В мае Минфин США ввел исключения из введенных в январе санкций против России для КТК и "Тенгизшевройл". Опубликованная тогда лицензия разрешала "нефтяные услуги, связанные с проектами Каспийского трубопроводного консорциума и "Тенгизшевройл". Так, "разрешаются все операции, запрещенные постановлением от 10 января 2025 года" о запрете на оказание нефтяных услуг, "которые связаны с проектами Каспийского трубопроводного консорциума и "Тенгизшевройл". Новая лицензия дополняет и заменяет опубликованную в мае.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл" было сформировано 6 апреля 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и американской компанией Chevron. В настоящее время партнерами "Тенгизшевройла" являются Chevron (50%), АО "Национальная компания "Казмунайгаз" (20%), "ЭксонМобил Казахстан венчурс инк." (25%) и "Лукойл" (5%).

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.