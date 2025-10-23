Эксперт: незаконность экспроприации в ЕС активов России очевидна всем

Любая форма передачи средств третьему лицу немыслима и приведет к оттоку капитала из Европы, заявил источник в финансовых кругах Антверпена

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Незаконность схемы Еврокомиссии для экспроприации российских активов очевидна любому участнику рынка, это неизбежно приведет к оттоку незападного капитала из Европы. Об этом заявил ТАСС источник в финансовых кругах Антверпена.

"Схема "репарационного кредита" с точки зрения международных финансовых норм совершенно несостоятельна, это ясно любому участнику финансового рынка. Любая форма передачи суверенных активов третьему лицу немыслима. Это неизбежно приведет к оттоку капитала из Европы", - подчеркнул эксперт. Собеседник агентства отметил, что Брюссель использует "неэкономические рычаги давления на европейский бизнес", однако аналогичных по действенности рычагов влияния на иностранный финансовый капитал у него нет.