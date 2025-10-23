"Известия": в России предложили раскрывать налоговую тайну для стабилизации цен

Согласно новому законопроекту Минпромторга, правительство сможет утверждать перечень товаров продовольственной корзины и список госорганов, которым разрешат получать от ФНС информацию

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минпроторг РФ подготовил законопроект, который позволит федеральным органам исполнительной власти получать от ФНС информацию, составляющую налоговую тайну, о цепочке формирования цен на товары продовольственной корзины. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на текст документа.

Как отмечает издание, инициатива направлена на предотвращение резких скачков стоимости социально значимых товаров. Так, в документе говорится, что ФНС будет предоставлять заинтересованным ведомствам сведения о ценообразовании, сделках, доходах, расходах и прибыли участников торговых цепочек - от производителей и поставщиков до розничных сетей.

Законопроект также предусматривает возможность передачи аудиторских заключений, консолидированной финансовой отчетности и других документов. При этом ФНС определяется ответственным органом за предоставление данных, а порядок взаимодействия будет установлен по согласованию с Минэкономразвития.

Правительство, согласно проекту, получит полномочия утверждать перечень товаров продовольственной корзины, а также список федеральных органов, которым будет разрешено получать от налоговой службы соответствующую информацию. Предполагается, что изменения будут внесены в статьи 5 и 20 закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", а также ст. 102 ч. 1 Налогового кодекса.

"Чтобы осуществлять мониторинг цен на всех стадиях движения товаров, фиксируя значения на каждом этапе, на котором зафиксирован скачок стоимости, и в целях анализа причин роста цен заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, необходим доступ к ряду данных, составляющих налоговую тайну", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе также упоминают, что действующее законодательство относит к налоговой тайне любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговыми, следственными, таможенными органами, МВД, а также органом государственного внебюджетного фонда. Их разглашение упомянутым ведомствам возможно только в случаях, предусмотренных законодательством.