"Ведомости": в России предложили ввести отдельный налоговый режим для ПВЗ

Действующие налоговые системы не отражают особенностей деятельности пунктов выдачи, которые работают по агентской модели

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка электронной коммерции предложила создать отдельный код ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) и специальный налоговый режим для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на письмо ассоциации, направленное министру экономического развития Максиму Решетникову.

Так, в письме, которое есть в распоряжении издания, подчеркивается, что действующие налоговые системы - общая и упрощенная - не отражают особенностей работы ПВЗ, где предприниматели в основном работают по агентской модели и не могут возмещать НДС.

Ассоциация предлагает протестировать отраслевой спецрежим в пилотных регионах, предусматривающий фиксированный налог, привязанный к числу пунктов выдачи, и льготные ставки на доходы или прибыль.

Представитель Минэкономразвития подтвердил получение обращения и сообщил, что министерство "тщательно изучает все поступившие предложения", отметив, что оценка инициативы будет дана в установленном порядке.