Пассажиропоток московского метро вырос на 1,5%

Заммэра столицы Максим Ликсутов отметил, что при этом 18,7 тыс. поездок в день совершают новые пассажиры

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Все больше людей в Москве пересаживаются с личных автомобилей на метро, среднесуточный пассажиропоток подземки вырос в 2025 году на 1,5%. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Московский метрополитен - главная транспортная артерия столицы. Темпы его строительства - одни из самых высоких в мире и самые быстрые среди метрополитенов Европы и Америки. Все больше москвичей выбирают городской транспорт для передвижения. Среднесуточный пассажиропоток московского метро в 2025 году вырос на 1,5%, при этом 18,7 тыс. поездок в день совершают новые пассажиры", - сказал он.

По словам Ликсутова, каждый день метрополитеном пользуются около 8 млн пассажиров, их перевозят 6,7 тыс. вагонов. С 2011 года сеть метро выросла в 1,7 раза, сегодня насчитывается 306 станций с учетом Московского центрального кольца (МЦК, с 31 транспортно-пересадочным узлом, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт). Число москвичей, живущих в пешей доступности от станций рельсового каркаса, выросло с около 70% в 2010 году до более чем 90% в 2025 году.