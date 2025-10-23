"Островок Командировки": КНР лидирует среди направлений поездок из Москвы

По мнению руководителя сервиса Любови Васильевой, такую тенденцию можно связать с развитием торговых связей между Россией и Китаем

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Каждая шестая командировка деловых туристов из Москвы направлена в Китай. Об этом сказано в исследовании сервиса для организации деловых поездок "Островок Командировки" (текст есть у ТАСС).

"Одним из ключевых направлений командировок москвичей стал Китай - на него пришлось каждое шестое зарубежное бронирование, что сделало его лидером среди выездных направлений", - говорится в сообщении.

Как отметила руководитель сервиса "Островок Командировки" Любовь Васильева, такая тенденция связана с развитием экономических связей между РФ и КНР, расширением транспортного сообщения и отменой виз с сентября 2025 года для российских граждан.

По данным аналитиков, с января по сентябрь 2025 года количество бронирований размещения за границей деловыми туристами из столицы выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый заметный рост показали Белоруссия - в два раза год к году, а также Узбекистан и Киргизия - в 1,5 раза. В Казахстане количество бронирований размещения деловыми туристами из Москвы увеличилось на 40%, в Китае и Таиланде - на 25%, в ОАЭ - на 22%, в Италии - на 20% и во Франции - на 15%. Замыкает десятку лидеров Турция.

Внутренний деловой туризм также демонстрирует положительную динамику. Так, количество бронирований размещения по России бизнес-туристами из Москвы выросло на 53% год к году. В топ-10 популярных направлений для командировок москвичей по итогам девяти месяцев 2025 года вошли: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Татарстан, Свердловская, Нижегородская, Ростовская, Новосибирская, Самарская и Воронежская области.