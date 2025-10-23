Выработка "Русгидро" за девять месяцев снизилась на 2,9%

Показатель составил 106,3 млрд кВт⋅ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Выработка электроэнергии "Русгидро" за январь - сентябрь текущего года составила 106,3 млрд кВт⋅ч, что на 2,9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель за третий квартал увеличился на 3,8%, до 34,1 млрд кВт⋅ч, следует из сообщения компании.

"Объем выработки электроэнергии объектами генерации группы "Русгидро" в третьем квартале 2025 года составил 34,1 млрд кВт⋅ч, включая выработку электроэнергии ГЭС и ГАЭС 28,8 млрд кВт⋅ч, что обеспечило рост относительно аналогичного периода прошлого года на +3,8% и +6,3% соответственно", - отметили в "Русгидро".

Выработка электроэнергии за девять месяцев на ГЭС и ГАЭС компании снизилась на 2,5%, до 85,2 млрд кВт⋅ч. Тепловые станции "Русгидро" на Дальнем Востоке выработали 20,8 млрд кВт⋅ч (-4,6%). Отпуск тепловой энергии станциями группы в ДФО составил 18,9 млн Гкал, что на 0,3% ниже, чем годом ранее.

Как пояснили в "Русгидро", динамика выработки электроэнергии за девять месяцев связана со снижением приточности в ряд водохранилищ Волжско-Камского каскада и уменьшением производства электроэнергии тепловыми станциями группы в третьем квартале на 8,3%, до 5,2 млрд кВт⋅ч.

"За 9 месяцев 2025 года установленная электрическая мощность объектов генерации, принадлежащих группе "Русгидро", увеличилась на 75,3 МВт и достигла 38,65 ГВт с учетом Богучанской ГЭС, преимущественно за счет увеличения мощности гидроэлектростанций в рамках программы технического перевооружения и модернизации генерирующего оборудования, а также ввода в эксплуатацию Черекской и Башенной МГЭС на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).