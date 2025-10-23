Названа доля майнинга и ЦОД в энергопотреблении в России в 2025 году

Она будет соответствовать уровню 2024 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных и майнерами криптовалют в общем потреблении России по итогам года может составить 2%. Этот объем соответствует показателям 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в "Системном операторе".

"По нашей оценке объем потребления электроэнергии объектами энергоемких вычислений (ЦОД и майнинг) по итогам 2025 года составит порядка 2% от общего электропотребления в Российской Федерации, что соответствует уровню прошлого года", - пояснили в регуляторе.

При этом в 2025 году прирост потребления новых объектов был компенсирован за счет снижения потребления электроэнергии на территориях, где майнинг был запрещен, уточнили в "Системном операторе".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о том, что мировое потребление электроэнергии к 2050 году может вырасти в два раза, в значительной степени за счет стремительного развития центров обработки данных и процессов цифровизации.