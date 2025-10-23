Росконгресс обсудил в Пекине вопросы сотрудничества с Боаоским форумом

Советник президента РФ Антон Кобяков высоко оценил значительную роль форума в поддержании многосторонности и продвижении регионального взаимодействия

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Делегация Фонда Росконгресс провела в китайской столице встречу с генеральным секретарем Боаоского азиатского форума (БАФ) Чжан Цзюнем. Об этом сообщил секретариат БАФ.

На его странице в социальной сети WeChat уточняется, что встреча состоялась 22 октября. Советник президента РФ Антон Кобяков высоко оценил значительную роль Боаоского форума в поддержании многосторонности и продвижении регионального взаимодействия. Он выразил готовность укреплять сотрудничество, активно содействовать участию Росконгресса и представителей российских торгово-промышленных кругов в ежегодных масштабных конференциях БАФ, в связанных с ним мероприятиях.

"В условиях глубоких глобальных преобразований региональное сотрудничество становится еще более важным", - заявил Чжан Цзюнь. Он подчеркнул, что БАФ будет "твердо отстаивать многосторонний подход, активно пропагандировать открытость, инклюзивность и устойчивое развитие, вносить вклад в общий прогресс стран Азии и всего мира".

Боаоский форум на восточном побережье Хайнаня проводится с 2002 года на регулярной основе и насчитывает 29 стран-участниц (государства Азии). Эту площадку по укреплению многостороннего взаимодействия называют "Восточным Давосом". Власти Китая уделяют развитию БАФ пристальное внимание и рассматривают его как эффективный инструмент мягкой дипломатии. В 2026 году мероприятие запланировано на 24-27 марта.