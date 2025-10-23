Куда вложить деньги зимой 2025 года. Эксперты назвали лучшие инструменты

Опрошенные ТАСС специалисты назвали лучшим вложением в финансовые инструменты в 2025 году ОФЗ и корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Облигации федерально займа (ОФЗ) и корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом назвали лучшим вложением в финансовые инструменты в 2025 году опрошенные ТАСС эксперты. Они также считают, что рынок с конца 2024 года отдает все большее предпочтение инструментам, которые в состоянии зафиксировать актуальную сегодняшнему дню доходность на годы вперед.

Так, по словам ведущего аналитика "Цифра брокера" Наталии Пырьевой, с определенной долей уверенности в предстоящие несколько месяцев инвесторам можно рекомендовать придерживаться повышенного веса ОФЗ и высококачественных корпоративных облигаций, которые по-прежнему предлагают фиксированную доходность около 15% и могут показать опережающий рост в условиях дальнейшего снижения ключевой ставки.

"Говорить о необходимости инвестирования в какой-то конкретный актив в условиях постоянных перемен на рынке ценных бумаг, не правильно. Каждый человек, которого волнует качество распределения и уровень доходности его инвестиций, предпочитает всегда несколько инструментов - они могут быть как инвестиционными, так и сберегательными. Корректировка состава инструментов и их баланс у грамотного инвестора происходит в зависимости от актуальной ситуации на финансовом рынке и его перспектив", - полагает старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту "Финуслуги" Игорь Алутин.

Так, по мнению аналитика ФГ "Финам" Николая Дудченко, в рамках диверсификации портфеля стоит некоторую долю от инвестиций отвести под позиции в золоте. "Стоит помнить, что золото также может выступить в качестве определенного хеджа против возможного ослабления рубля. Вместе с тем важно отдавать себе отчет в том, что инвестиции в золото в большинстве случаев не дают так называемого пассивного дохода", - указал он.

"Золото никогда не было основным средством сбережения. Его полезно иметь в портфеле на небольшую сумму, в пределах 10%, но фактически это дополнение к тому, что у вас уже есть. Стабильного плавного роста в золоте никогда не бывает. И вполне логично, что после подъема цен почти на 65% в этом году теперь мы наблюдаем откат. Такие откаты в золоте иногда длятся месяцами и даже годами", - добавил инвестиционный стратег "Гарда капитала" Александр Бахтин.

В ночь с 21 на 22 октября, по данным на 3:35 мск, стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась на 7,55% и составляла $4 030,4 за тройскую унцию, опускаясь ниже $4 050 за унцию впервые с 13 октября 2025 года. По состоянию на 15:50 мск 22 октября, стоимость драгметалла находилась на отметке $4 052,6 за тройскую унцию (-1,37%).

Другие популярные способы сохранения капитала

Инвестиционный консультант ФГ "Финам" Иван Пуховой отметил, что для тех, кто интересуется валютной доходностью, и при этом не хочет брать риск иностранных бумаг, можно рассмотреть замещающие облигации на Московской бирже. "Привязка к курсу прописана в проспекте эмиссии, но при этом все расчеты ведутся в рублях. Это крайне удобно, так как нет риска блокировки (бумага внутри контура РФ, плюс все расчеты в рублях) и при этом можно продать бумагу в рынок", - добавил эксперт.

"Если говорить о вкладах, то на горизонте от года и больше, как правило, их доходность находится ниже ключевой ставки Банка России. При этом, по сравнению с краткосрочными инвестиционными инструментами, вклады имеют преимущество в виде необлагаемого минимума, который в 2025 году составляет 210 тыс. рублей. Это значит, что, если вы еще не заработали на вкладах в этом году указанную сумму, платить налог на прибыль с нее вам не придется. Однако если порог уже пройден - лучше ориентироваться на инструменты, которые дадут наибольший процентный доход", - считает Алутин.

Говоря о других финансовых инструментах, в "Цифра брокере" также назвали фонды ликвидности "практически безальтернативными" инструментами инвестирования для россиян в условиях высоких процентных ставок.

Что касается российского рынка акций, то эксперты отметили его высокую волатильность в условиях геополитической неопределенности. "Акции РФ - спорный актив для инвестирования в краткосрочной перспективе. Геополитика пока что является определяющим фактором, который крайне трудно спрогнозировать. Однако, если портфель составляется на срок более 5 лет, то текущие уровни являются оптимальными для формирования портфеля", - добавил Пуховой.