"Ъ": бывший производитель Zewa в России вновь сменит собственника

"Эволюция комфорта" перейдет под контроль Светогорского ЦБК

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Крупный производитель бумажных санитарно-гигиенических изделий "Эволюция комфорта" ("Эвоком"), в который входят бывшие активы шведского производителя брендов Zewa и Libresse, перейдет под контроль Светогорского ЦБК (бренд SvetoCopy). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, договор купли-продажи был подписан в конце прошлой недели. Сделка должна быть закрыта в ближайшие дни. Цена, по которой будет продана "Эвоком", рыночная, но точная сумма не раскрывается.

Издание отмечает, что на покупку "Эволюции комфорта" было несколько претендентов, но стороны не смогли договориться о цене.

Сейчас Светогорский ЦБК принадлежит АО "Палп Инвест", владелец которого в ЕГРЮЛ не раскрывается.

Шведская компания Essity (владеет брендами Zewa, Libresse, Tork, Tena) в июле 2023 года сообщила, что завершила продажу своего бизнеса в РФ и ушла с российского рынка. Производить продукцию в России продолжила компания "Эссити" - в июне 2024 года она сообщила, что меняет название на "Эволюция комфорта".