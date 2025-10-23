ЕС ввел санкции против танкеров и ограничил перемещения дипломатов РФ

Также ограничения включают запрет на закупки СПГ России

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, запретил закупки СПГ РФ и ограничил перемещения российских дипломатов по территории стран-членов. Об этом сообщило датское председательство в Совете ЕС.

"19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота. Введен запрет на экспорт российского СПГ. Перемещения российских дипломатов [внутри ЕС] будут ограничены территорией страны аккредитации", - сообщило председательство Дании.