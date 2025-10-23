Ил-114 начал летные сертификационные испытания на Алтае

Пассажирский самолет полностью состоит из российских компектующих

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Региональный пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные сертификационные испытания на базе аэропорта Горно-Алтайск, сообщил Минпромторг России. Кадры полета самолета министерство разместило в своем Telegram-канале.

"Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит комплекс летных сертификационных испытаний на территории Республики Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск", - говорится в сообщении.

Ил-114-300 полностью состоит из российских комплектующих, большинство из них разработано и производится предприятиями госкорпорации "Ростех". "Конструкторская документация самолета была подготовлена в «цифре», создана цифровая модель воздушного судна", - отмечается в сообщении.

В рамках испытаний самолет совершил перелет из Горно-Алтайска на Байконур и обратно.

Как отметили в Ростехе, проведение испытаний в регионе позволяет оценить максимальное количество режимов по нескольким сертификационным программам.

"Самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Над этим проектом работает большая кооперация предприятий под эгидой госкорпорации «Ростех». В настоящий момент мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оцениваем самолет на международных воздушных линиях, эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах. Испытания проходят успешно, в ближайшее время мы заканчиваем запланированные на Алтае работы и возвращаем самолет на базу для завершения сертификационной программы", - сказал управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман, слова которого приводятся в сообщении Ростеха.

О самолете

Самолет Ил-114-300 оснащен отечественными двигателями ТВ7-117СТ-01 производства предприятия "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха). Силовая установка сертифицирована в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Она обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.

Региональный пассажирский самолет заменит Ан-24, ATR-42/72, Bombardier Q-300, CRJ-100/200 на местных авиалиниях.