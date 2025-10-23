Объем госзакупок у самозанятых за девять месяцев достиг почти 22 млрд рублей

Количество заключенных договоров выросло на 30% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средняя цена договора составляет 885 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Общий объем закупок госзаказчиков у самозанятых граждан достиг почти 22 млрд рублей по итогам трех кварталов 2025 года. Это в 2,7 раза выше, чем за аналогичный период 2024 года. А количество заключенных договоров увеличилось на 30% и превысило 14,2 тыс. Такие данные приводит пресс-служба Корпорации МСП.

"Участие самозанятых граждан в закупках госкомпаний становится все более весомым. Распространенный в 2020 году на них режим преференций, который есть у малого и среднего бизнеса, максимально упростил доступ к торгам по 223-ФЗ. Всего с того момента 4 125 госзаказчиков заключили с самозанятыми более 52 тыс. договоров на общую сумму 46,4 млрд рублей. При этом мы видим активное расширение номенклатуры закупочных позиций, по которым самозанятые выступают поставщиками. Если в 2020 году их было всего 1,4 тыс., то сегодня это уже 55,5 тыс. При этом средняя цена договора на сегодняшний день составляет уже 885 тыс. рублей", - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего госкомпании закупили у самозанятых услуги в сфере финансов и страхования (10,3 млрд руб.), специализированных строительных работ (980 млн руб.), поставке готовых изделий, в том числе канцелярских, спортивных товаров, средств противопожарной защиты и др. (950 млн руб.), рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (840 млн руб.), а также услуг в области творчества, искусства и развлечений (790 млн руб.).

"Число самозанятых поставщиков госкомпаний по 223-ФЗ по итогам девяти месяцев 2025 года приблизилось к 8 тыс. Это почти на 13% больше, чем было на аналогичную дату в прошлом году. То есть все больше граждан, применяющих налог на профессиональный доход, используют в качестве рынка сбыта госзакупки. Для многих это становится стартом к дальнейшему развитию предпринимательской деятельности уже в качестве ИП или ООО, так как госзаказчики являются для них надежным источником финансирования и позволяют масштабировать бизнес", - пояснил Исаевич.

По приросту объема закупок у самозанятых лидируют финансовых услуги, поставка готовых прочих изделий, услуги сухопутного и трубопроводного транспорта, работы строительные специализированные, рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка.

В ТОП-5 регионов-лидеров по объему закупок у самозанятых по итогам трех кварталов 2025 года вошли Свердловская область, Москва, Московская область, Оренбургская область и Алтайский край.