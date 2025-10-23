Рынок акций РФ на открытии основной торговой сессии демонстрирует снижение

Курс юаня к рублю составил 11,45 рубля

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Индекс РТС на открытии торгов опустился ниже 1 000 пунктов впервые с 15 октября 2025 года и находился на уровне 987,57 пунктов (-3,51%), индекс Мосбиржи снижался на 3,51%, до 2 559,83 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение до 2 565,51 пункта (-3,3%) индекс РТС находился на отметке в 989,77 пункта (-3,3%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 7,6 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,45 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост и находился на отметке в 11,4 рубля (+2,6 копейки).