ММК за девять месяцев снизила выплавку чугуна на 10,6%

Производство стали снизилось на 13,7%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Группа ММК за девять месяцев снизила производство стали на 13,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до 7,616 млн тонн. Выплавка чугуна сократилась на 10,6%, до 6,579 млн тонн, сообщила компания.

При этом продажи металлопродукции по группе составили 7,396 млн тонн, снизившись на 10,4% вследствие неблагоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне макроэкономических факторов, а также в связи с проведением капитальных ремонтов в прокатном переделе.