В Белую книгу ФАС вошли 10 проконкурентных практик Москвы

В качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений со столичного портала поставщиков, среди которых совместные котировочные сессии и "Школа поставщика"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) включила в свою Белую книгу 10 проконкурентных московских практик. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Белая книга ФАС ежегодно публикует наиболее эффективные решения региональных властей, направленные на поддержку и развитие конкуренции. Из 61 практики, которые были внесены в Белую книгу по итогам прошлого года, 10 - московских. Столица активно внедряет в экономику города инструменты, способствующие созданию благоприятной конкурентной среды, развитию промышленности и предпринимательства", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития Марии Багреевой.

По ее словам, в качестве одной из практик в книгу были включены сразу пять сервисов и функциональных решений со столичного портала поставщиков. Среди них - совместные котировочные сессии и "Школа поставщика".

В свою очередь, руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что в книгу также вошли такие инструменты с портала поставщиков, как: сервис машинного анализа документов технического задания, интеграция портала с сервисом "Госключ", упростившая процесс электронного подписания документов, а также предоставление поставщикам возможности предлагать до 20% эквивалентных товаров в ходе котировочных сессий.

В пресс-службе добавили, что в книгу также попали следующие столичные решения: платформа "Открытый контроль" для диалога между представителями бизнеса и контрольных органов, программа содействия экспортерам высокотехнологичной продукции Московского экспортного центра, экосистема поддержки креативного сектора в столице, площадка "Центр материалов" для творческих индустрий города, цифровая киноплатформа "Москино", деятельность по развитию туристического потенциала города, новые меры поддержки промышленников и предпринимателей и другие решения.