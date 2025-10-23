На ЗАЭС возобновили подачу электроэнергии для обеспечения собственных нужд
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Подача электроэнергии для собственных нужд возобновлена на Запорожской АЭС спустя 30 дней после потери внешнего электропитания, сообщается в Telegram-канале станции.
"Сегодня, спустя 30 дней после полной потери внешнего электропитания, на Запорожской АЭС возобновлена подача электроэнергии для обеспечения собственных нужд станции. Высоковольтная линия электропередачи "Днепровская" введена в работу после проведенного ремонта", - говорится в сообщении.